Пискаревскую котельную модернизируют без отключения тепла

В Петербурге началась модернизация Пискаревской котельной, обеспечивающей теплом около 120 тыс. жителей. Во время работ подача тепла и горячей воды сохранится.

В Санкт-Петербурге приступили к модернизации Пискаревской котельной, расположенной на Шафировском проспекте. Объект обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением около 120 тыс. жителей города.

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, в ходе работ специалисты заменят 3 устаревших паровых котлоагрегата на современные отечественные установки. Также запланировано обновление тягодутьевых машин, горелочного и газового оборудования, что позволит повысить надежность работы котельной.

Во время модернизации теплоснабжение и подача горячей воды прекращаться не будут. Котельная продолжит функционировать в штатном режиме.

Полностью завершить обновление объекта планируется до конца 2027 года.

Ранее на Piter.TV: строительную компанию обязали ликвидировать нелегальную свалку во Всеволожском районе Ленобласти.

Фото: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга