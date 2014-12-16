Пискаревскую котельную модернизируют без отключения тепла

В Санкт-Петербурге приступили к модернизации Пискаревской котельной, расположенной на Шафировском проспекте. Объект обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением около 120 тыс. жителей города.
Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, в ходе работ специалисты заменят 3 устаревших паровых котлоагрегата на современные отечественные установки. Также запланировано обновление тягодутьевых машин, горелочного и газового оборудования, что позволит повысить надежность работы котельной.
Во время модернизации теплоснабжение и подача горячей воды прекращаться не будут. Котельная продолжит функционировать в штатном режиме.
Полностью завершить обновление объекта планируется до конца 2027 года.
Ранее на Piter.TV: строительную компанию обязали ликвидировать нелегальную свалку во Всеволожском районе Ленобласти.
Фото: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все