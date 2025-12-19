Строительную компанию обязали ликвидировать нелегальную свалку во Всеволожском районе

Здесь скопились доски, остатки керамической плитки, линолеум и прочие материалы строительного происхождения.

Специалисты Комитета госэконадзора Ленинградской области провели проверку земельного участка во Всеволожском районе на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства. Было обнаружено значительное загрязнение территории строительными отходами.

Оказалось, что владельцем участка является одна из строительных компаний, организовавшая на своей земле нелегальную свалку. Здесь скопились доски, остатки керамической плитки, линолеум и прочие материалы строительного происхождения.

Государственный инспектор вынес предписание собственнику устранить нарушение и вывезти мусор на специально оборудованный полигон, имеющий соответствующую лицензию. Компания своевременно выполнила требование контролирующих органов, что подтвердили инспекторы в ходе повторного осмотра территории.

Фото: пресс-служба Комитета государственного экологического надзора Ленобласти