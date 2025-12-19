В Волосовском районе Ленобласти восстановлено более 260 гектаров леса

Весной 2025 года инспекторы госэконадзора обнаружили нарушения природоохранного законодательства у двух организаций, арендовавших лесные угодья.

В Волосовском районе Ленинградской области успешно проведены масштабные работы по восстановлению леса общей площадью 261 га. Мероприятия осуществлялись на основании рекомендаций, выданных Комитетом госэконадзора региона.

Весной 2025 года инспекторы госэконадзора обнаружили нарушения природоохранного законодательства у двух организаций, арендовавших лесные угодья в Волосовском районе. Компании не провели необходимые мероприятия по искусственному лесовосстановлению, предусмотренные еще в рамках плана на 2024 год. В частности, хозяйствующими субъектами не обеспечивался своевременный агротехнический уход за молодняком, что негативно сказывалось на росте и развитии деревьев. Представители комитета подчеркнули необходимость тщательного ухода за новыми посадками, отметив важность соблюдения всех этапов воспроизводства леса.

После выявления нарушений комитет направил арендаторам предписания об устранении недостатков. Нарушения были исправлены, а отчет о проведенных работах поступил в эконадзор. Руководитель Ленинградского комитета госэконадзора Рамила Агаева подчеркнула значимость работы по охране природных объектов. Контроль над состоянием лесов остается одной из главных задач ведомства.

Фото: пресс-служба Комитета государственного экологического надзора Ленобласти