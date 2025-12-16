На конференции в Петербурге показали схему развития метро со станцией в Шушарах

В ПГУПС на отраслевой конференции "Тоннели и метрополитены будущего" представили планы городской подземки на ближайшие годы и десятилетия. Среди прочего в документах обозначены участки, которые планируют построить к 2050 году.

На отраслевой конференции "Тоннели и метрополитены будущего: первые 100 лет", проходившей 10–11 июня в Петербургском государственном университете путей сообщения, продемонстрировали схемы развития городского метрополитена. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", эксперты показали планы как на ближайшие годы, так и на долгосрочную перспективу.

Согласно представленной информации, город неоднократно озвучивал конкретные сроки ввода объектов. К 2028 году запланирован второй выход со станции "Лиговский проспект" к терминалу высокоскоростной магистрали. В 2029 году ожидается открытие "Богатырской", "Каменки" и выхода с "Театральной". В 2030 году — станций "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная".

На схеме долгосрочного развития, ориентированной на Генеральный план, также отмечены участки, отнесённые к первой очереди (до 2030 года), однако специалисты признают, что реализовать их в этот срок нереально. Среди них — отрезок коричневой линии от "Юго-Западной" до "Сосновой Поляны", продление красной ветки от "Проспекта Ветеранов" до "Пулково", участок оранжевой линии от "Горного института" до "Морского фасада" и от "Улицы Дыбенко" до "Кудрово", а также отрезок фиолетовой ветки от "Комендантского проспекта" до "Коломяжской". На схеме просматриваются три участка в периоде 2040–2050 годов: метро к Стрельне, петля к "Звездной" и Бугровский радиус.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начали проходку нового тоннеля метро с помощью щита "Любовь".

Фото: доклад "Метропроекта" на конференции "Тоннели и метрополитены будущего: первые 100 лет"