В городах Ленобласти остановился "Поезд Победы" в честь годовщины прорыва блокады

Передвижной музей с иммерсивной экспозицией о Великой Отечественной войне принимает жителей региона.

Города Ленинградской области в январские дни, посвящённые прорыву блокады Ленинграда, принимают у себя передвижной музей "Поезд Победы". Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Поезд уже побывал в Выборге, Тихвине, Кингисеппе и Гатчине, а сейчас, до 21 января, находится в Луге. Посетителей ждёт уникальная иммерсивная экспозиция в десяти вагонах, которые воссоздают атмосферу фронта и тыла военных лет.

Современные технологии — свет, звук, дополненная реальность дают ощущение присутствия в героическом и трагическом военном времени. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Особенность экскурсии — её проводит виртуальный гид-машинист, 19-летняя москвичка. Её прототипом стала реальная девушка военного времени — Лидия. Губернатор, посещавший экспозицию дважды, подчеркнул, что команда проекта постоянно обновляет и улучшает выставку. Он призвал жителей области не упустить возможность увидеть легендарный поезд, отметив, что для посещения необходима предварительная регистрация.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области