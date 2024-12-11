"Поезд Победы" остановится в 4 городах Ленобласти

Жители смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя регистрацию на сайте проекта.

В год 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне жители четырех городов Ленинградской области смогут посетить единственную в мире интерактивную экспозицию "Поезд Победы"

Как рассказали в региональной администрации, "Поезд Победы" прибыл в Ленинградскую область 16 января. Первой его остановкой стала Луга, а после он сделает остановки в Гатчине (17-18 января), Тихвине (23 января) и Выборге (24-25 января).

Жители смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Выставку можно посетить как лично, так и виртуально через 3D-тур на сайте.

Также "Поезд Победы" будет находиться в Петербурге на Витебском вокзале с 19 по 22 января.

Фото: Piter.tv