В Ленинградской области дороги может покрыть гололедица 15 ноября

Ноябрьская погода принесет в Ленобласть снегопады и ночные заморозки.

В Ленинградской области 15 ноября установится облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдут осадки, местами небольшие. Днем ожидаются снег и мокрый снег, интенсивность осадков будет небольшой или умеренной. В отдельных местах возможно налипание мокрого снега.

Ночью ветер будет юго-западным и западным, днем сменит направление на западное и северо-западное. Его скорость составит 7–12 м/с, при этом местами порывы могут усилиться до 15–18 м/с.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. Днем столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Атмосферное давление ночью продолжит снижаться, а в дневное время немного повысится. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе сохраняется вероятность происшествий, в том числе аварийных ситуаций на дорогах.

Фото: Piter.tv