Синоптики предупредили петербуржцев о гололедице и налипании мокрого снега

Порывы ветра до 18 м/с и гололедица придут в Ленобласть 15 ноября.

В Ленинградской области 15 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В течение суток прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, а на отдельных территориях возможно их налипание на провода и деревья.

Ночью небольшие осадки пройдут в большинстве районов региона. Днем местами они станут умеренными. Ветер в темное время суток будет юго-западным и западным, а затем сменит направление на западное и северо-западное. Его скорость составит 7–12 м/с, при этом порывы местами усилятся до 15–18 м/с.

Температура ночью будет находиться в пределах от -2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +3…+8 градусов. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Атмосферное давление в ночные часы продолжит снижаться, а днем немного повысится. Из-за неблагоприятных погодных условий в Ленинградской области сохраняется вероятность происшествий, в том числе аварийных ситуаций на дорогах.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV