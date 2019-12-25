Смертельный наезд электрички на мужчину задержал поезда в Ленобласти

24-летний мужчина погиб на железнодорожном перегоне во Всеволожском районе.

В Ленинградской области 14 ноября произошел смертельный инцидент на железной дороге. Электричка, направлявшаяся из Дубровки в Петербург, сбила молодого мужчину на перегоне между станциями Всеволожская и Бернгардовка во Всеволожском районе.

По информации "Фонтанки", погибшему было 24 года. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и бригады скорой медицинской помощи.

Из-за случившегося задержали два пригородных поезда. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой намерена установить обстоятельства происшествия и выяснить, соблюдались ли требования безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Фото: ждвокзалы.рф