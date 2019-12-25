В Шушарах построят научно-производственный центр за 3,5 млрд рублей

В Петербурге ищут подрядчика для строительства комплекса площадью 18,8 тыс. кв. метров.

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" объявила открытый конкурс на строительство научно-производственного центра в Шушарах. Начальная стоимость контракта составляет 3,54 млрд рублей. Подать заявки на участие можно до 30 ноября 2026 года.

Новый комплекс разместят на Софийской улице. Проект предусматривает возведение двух основных частей: производственного корпуса размером 121 на 84 метра и примыкающего к нему трехэтажного административно-бытового блока Г-образной формы. В последнем оборудуют офисы, технические и санитарные помещения.

Общая площадь здания составит 18,8 тыс. кв. метров. Для строительства каркаса используют металлоконструкции, а фасады выполнят из трехслойных сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты.

В обязанности подрядчика войдут строительные и монтажные работы, прокладка инженерных коммуникаций, устройство дорог и благоустройство территории. Также необходимо будет наладить оборудование и получить заключение о соответствии объекта требованиям, а затем разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию.

Результаты конкурса планируют объявить 3 декабря 2026 года. Завершить строительно-монтажные работы необходимо не позднее 31 декабря 2027 года. После этого подрядчик будет обслуживать объект в рамках гарантийных обязательств в течение пяти лет.

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Фото: Magnific