"Поезд Победы" будет находиться на Витебском вокзале с 19 по 22 января

Пространство выставки включает семь вагонов.

Экспозиция "Поезд Победы" представляет собой передвижную интерактивную выставку, базирующуюся на "эффекте погружения", пишет "Петербургский дневник".

Пространство выставки включает семь вагонов: 1 — мирное время; 2 — поезд на фронт и окоп; 3 — лагерь для военнопленных; 4 — медицинский и научный блок; 5 — блокировка и банно-прачечные поезда; 6 — штабной вагон и бронепоезда; 7 — победа и возвращение домой.

Эта выставка доступна всем желающим посетителям с 19 по 22 января на Витебском вокзале в Петербурге. Регистрация на посещение экспозиции открывается 18 января на сайте "Поезд Победы". Вход бесплатный.

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Фото: поездпобеды.рф