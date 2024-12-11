Известные петербуржцы рассказали, как празднуют старый Новый год

Праздник был установлен в 1918 году, когда Совет народных комиссаров решил перейти на григорианский календарь.

Хотя новогодние каникулы уже завершились, у россиян сегодня есть ещё один праздник — старый Новый год, который хоть и неофициальный, но всё же важен для многих. Он был установлен в 1918 году, когда Совет народных комиссаров решил перейти на григорианский календарь. Так, старый Новый год стал значимой зимней традицией для многих жителей страны. Знаменитые петербуржцы поделились c "Петербургским дневником" своими планами на этот день.

Актриса Светлана Письмиченко считает старый Новый год даже более волшебным событием, чем традиционный. В её детстве бабушка соблюдала старые обычаи, отмечая Рождество 7 января и Новый год 13-го. Несмотря на завершение праздников, чаще всего в их доме всегда было много гостей, и этот день олицетворял для неё мистику и предвкушение.

Актер Виктор Бычков вспомнил, что для них с сыном Добрыней зимние праздники были полны веселья и маленьких подарков. Архитектор Никита Явейн считает старый Новый год заключительным аккордом зимних торжеств, после которого наступает время активной работы.

Актер Оливье Сиу отмечает, что этот день — повод собраться с близкими, а дирижер Михаил Голиков вспоминает, как в детстве старый Новый год больше ассоциировался с неформальными встречами взрослых.

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Фото: Piter.TV