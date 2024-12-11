Стало известно, какие обещания на 2025 год дали себе жители Петербурга и Ленобласти

Петербуржцы ставят на первое место хобби и увлечения.

Разница в отношении к ночному отдыху существует среди жителей различных регионов, но в вопросах здорового питания мнения сходятся. 33% участников исследования отметили, что правильное питание должно стать неотъемлемой частью их повседневности. Мнения касательно фитнеса отличаются: каждый третий житель Ленинградской области собирается заниматься спортом, в то время как лишь 25% петербуржца настроены посещать спортзал. Потребление контента для саморазвития, такого как книги и курсы, популярно среди 22% жителей Петербурга и 18% — среди жителей Ленобласти. Почти четверть участников опроса (23% в Петербурге и 24% в Ленобласти) хотят приступить к новым задачам и проектам. Результаты основаны на опросе, проведённом платформой hh.ru и сетью фитнес-клубов DDX Fitness перед началом 2025 года. В исследовании приняли участие около 3500 человек из различных регионов.

Что касается выполнения важных дел вовремя, то здесь различия незначительны: 22% в Петербурге и 21% в Ленобласти готовы не откладывать важные дела на потом. 15% петербуржцев хотят избавиться от вредных привычек, в то время как в Ленинградской области этот показатель равен 21%. Разговор о ведении учёта доходов и расходов показал расхождение в 11%: 20% жителей Северной столицы высказываются за такой подход, в то время как в области — 9%. Изучение иностранных языков вызывает интерес у 19% петербуржцев и 9% жителей Ленобласти. Петербуржцы выражают намерение инвестировать в получении пассивного дохода — 15% и 6% соответственно.

Большинство жителей Ленинградской области (67%) указывают на важность общения с родными и друзьями для поддержания психологического здоровья в 2025 году. Хобби и увлечение (55%) и саморазвитие посредством чтения книг и участия в курсах (36%) занимают второе и третье место в списке приоритетов. Также жители выделяют техники управления стрессом (12%), медитацию (15%), волонтёрскую деятельность (9%) и ведение дневника благодарности (3%).

Петербуржцы ставят на первое место хобби и увлечения (63%), оставляя общение с родственниками на втором плане (56%). Саморазвитие является важным аспектом (36%). Петербуржцам близки техники управления стрессом (15%) и медитация (19%). Поддерживать активность в физическом плане стремятся 52% петербуржцев, а в области этот показатель составляет 67%.

Ранее мы сообщили о том, что статус самозанятого оформил каждый четвертый петербуржец.

Фото: Pxhere

