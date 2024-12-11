Статус самозанятого оформил каждый четвертый петербуржец

В 2024 году ожидаемые поступления от самозанятых в городской бюджет составят 5,7 миллиардов рублей, а на 2025 год прогнозируют рост до 6,4 миллиардов рублей.

К концу текущего года в Петербурге статус самозанятого получили более 800 тысяч человек. Таким образом, каждый четвёртый трудоспособный горожанин (24,1%) теперь является самозанятым, сообщает "Деловой Петербург" с отсылкой на данные Петростата.

Эксперимент с налоговой системой для самозанятых, которая предполагает фиксированные налоговые ставки (4% для физических лиц и 6% для юридических), продлится до конца 2028 года.

В 2024 году ожидаемые поступления от самозанятых в городской бюджет составят 5,7 миллиардов рублей, а на 2025 год прогнозируют рост до 6,4 миллиардов рублей.

Петербург по-прежнему занимает одну из лидирующих позиций в России по доле самозанятых, уступая лишь Москве (25,5%), но значительно превышая средний показатель по стране (14%).

Ранее мы сообщили о том, что петербургский писатель предложил ввести регулирование цен на книги.

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