Петербургский писатель предложил ввести регулирование цены на книги

Эксперты указывают на усиливающуюся монополизацию книжного рынка.

Писатели из Петербурга выразили свое мнение относительно сложной ситуации с публикацией произведений местных авторов. Главный редактор журнала "Звезда" Яков Горин выразил озабоченность ценами на книжную продукцию в беседе с "Деловым Петербургом".

Горин отметил, что издательства ориентируются на определенную аудиторию читателей и покупателей, основываясь на опыте и наблюдении за рыночным спросом.

Эксперты указывают на усиливающуюся монополизацию книжного рынка. Писатель Павел Крусанов подчеркивает, что издательский холдинг "Эксмо-АСТ" и книжные сети "Читай-город" и "Буквоед" принадлежат одному владельцу. Книги этого холдинга занимают лучшие места на полках магазинов и активно продвигаются.

Крусанов считает, что государственное вмешательство в регулирование цен на книги, аналогичное тому, которое существует в ряде европейских стран, могло бы улучшить положение дел в книжной индустрии. Если не вмешаться государству в процесс регулирования цен на книги, мы рискуем потерять как минимум две отрасли — полиграфию и издательство, утверждает писатель.

Ранее мы сообщили о том, что Санкт-Петербургскому Дому книги исполнилось 105 лет.

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