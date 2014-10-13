Сейчас в этом историческом пространстве проводятся многочисленные образовательные и культурные мероприятия, направленные на продвижение чтения, развитие эстетического восприятия и выбор качественной литературы.

Санкт-Петербургскому Дому книги исполнилось 105 лет. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил благодарность сотрудникам старейшего книжного магазина города, связанного с богатой культурной историей.

Он отметил, что сейчас в этом историческом пространстве проводятся многочисленные образовательные и культурные мероприятия, направленные на продвижение чтения, развитие эстетического восприятия и выбор качественной литературы.

Губернатор выразил благодарность всем работникам за самоотверженность и любовь к профессии, пожелал крепкого здоровья, успехов, процветания и новых достижений в труде и творчестве.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте / Книжный магазин "Дом Книги"