71 год подземке Петербурга: от семи станций до "коричневой" ветки

В 2026 году строительство петербургского метрополитена вышло на рекордные темпы.

15 ноября Петербургскому метрополитену исполнилось 71 год. Подземка, открывшаяся семью станциями, за эти десятилетия выросла в десять раз: к 2026 году в городе на Неве работают шесть линий и 75 станций. О том, как совершенствовались технологии проходки тоннелей, какие трудности приходилось преодолевать метростроевцам и какие рекорды они установили — в материале портала "Строительный Петербург".

Торжественный запуск первой очереди Ленинградского метрополитена состоялся 15 ноября 1955 года. Пассажиров приняли семь станций красной ветки — от "Площади Восстания" до "Автово". Кировско‑Выборгскую линию, строительство которой началось ещё до войны, возводили в суровых условиях: из техники у строителей были лишь лопаты и отбойные молотки.

Переломный момент наступил в 1949 году, когда на Кировском заводе создали первый проходческий щит. С 1950 года он позволил перейти к промышленным методам строительства тоннелей: максимальная скорость проходки выросла с 1,5 до 6 погонных метров за смену, а средний объём достигал 300 метров тоннеля в месяц.

К открытию XXV съезда КПСС, назначенному на 24 февраля 1976 года, метростроевцам поручили сдать перегон и первую в мире односводчатую станцию глубокого заложения — "Площадь Мужества".

Главным испытанием стала проходка через палеодолину — русло древней подземной реки на перегоне "Лесная" — "Площадь Мужества". Грунт здесь замораживали охлаждённым водосоляным раствором. 8 апреля 1974 года в готовый тоннель из забоя хлынула водно‑песчаная смесь; на аварийном участке соорудили бетонные затворы, а работы продолжили с применением новой технологии заморозки — жидким азотом. Такой способ впервые в мировой практике метростроения применили именно здесь.

Спустя 22 года наработанный опыт помог создать ещё один инженерный шедевр — односводчатую двухэтажную станцию "Спортивная". В 1981 году на отрезке "Пионерская" — "Удельная" петербургские метростроевцы добились мирового рекорда скоростной проходки: 1250 метров тоннеля за месяц. А в 2007 году "Метрострой" купил щит "Аврора", с помощью которого достроили наклонный ход к "Адмиралтейской" — самой глубокой станции метро в России.

В 2015 году открыла "Спортивная‑2" — первая в Петербурге и стране станция с траволаторами, ведущими через тоннель под Малой Невой. К домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года город получил станции "Беговая" и "Зенит" (последняя до 14 августа 2020 года называлась "Новокрестовской").

27 декабря 2024 года, после пятилетней паузы, в Петербурге приняла пассажиров новая станция — "Горный институт". А в конце 2025 года открылась новая линия метрополитена. Красносельско‑Калининскую, или "коричневую", пока составляют станции "Юго‑Западная" и "Путиловская" с пересадкой на "Кировский завод". В 2026 году строительство метрополитена достигло рекордной интенсивности: тоннели прокладывали шесть проходческих щитов.

Ранее мы сообщали, петербургский метрополитен запустил 50-й юбилейный поезд "Балтиец".

В сюжете использованы кадры кинохроники 1955 года