Петербургский метрополитен запустил 50-й юбилейный поезд "Балтиец"

Помимо обновления подвижного состава, в городе продолжается активное строительство метро.

В честь 60-летнего юбилея ключевых служб петербургского метро — Подвижного состава, Эскалаторной службы, Электроснабжения и Пути – на линию вышел юбилейный, 50-й по счёту состав нового поколения "Балтиец". Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Глава города подчеркнул, что развитие метрополитена остаётся одним из десяти главных приоритетов Петербурга. В настоящее время в городе ведётся активное строительство новых линий и станций, а также проводится масштабная модернизация существующей инфраструктуры и обновление вагонного парка.

Запуск юбилейного состава состоялся на Московско-Петроградской линии. На сегодняшний день парк поездов "Балтиец" насчитывает уже 50 единиц и распределён по всем основным направлениям: 37 поездов обслуживают Кировско-Выборгскую линию, 7 поездов работают на Московско-Петроградской, 5 составов курсируют по Красносельско-Калининской линии, а ещё 1 состав запущен на Фрунзенско-Приморской линии.

Помимо обновления подвижного состава, в городе продолжается активное строительство метро. Ведутся работы на новых участках Красносельско-Калининской линии, а также развиваются Лахтинско-Правобережная, Кировско-Выборгская, Невско-Василеостровская и Фрунзенско-Приморская линии. Для прокладки тоннелей на Красносельско-Калининской линии уже задействовано шесть современных тоннелепроходческих комплексов.

Праздничные мероприятия прошли и в электродепо "Автово", где был представлен исторический состав из вагонов серии "Ем". Кроме того, вниманию публики представили специальный поезд "Юбилейный" с экспозицией, посвящённой ветеранам метрополитена. В знак уважения заслуженные работники оставили памятные надписи на первом вагоне исторического состава "Ем", которые в будущем станут частью постоянной музейной экспозиции.

Ранее мы сообщили о том, что метро в Кудрово планируют открыть в 2029–2030 годах.

Фото: Александр Глуз