Метро в Кудрово планируют открыть в 2029–2030 годах

Власти Ленобласти уточнили сроки строительства станции метро в Кудрово и продолжают подготовку территории совместно с Петербургом.

Строительство станции метро в Кудрово запланировано на 2029–2030 годы. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала. Ранее запуск объекта ожидался в 2026–2027 годах, однако сроки были скорректированы из-за ограниченного финансирования.

По словам главы региона, дальнейшее развитие петербургского метрополитена связано с созданием сортировочной станции на территории Ленинградской области. Для этих целей уже зарезервирован участок площадью 120 гектаров. Именно через Кудрово должна пройти новая подземная линия, что предусматривает строительство станции.

Также ведется выкуп частных земельных участков рядом с будущим объектом. На этой территории планируется разместить вестибюль станции и парковочные пространства.

Губернатор отметил, что реализация крупных проектов метрополитена требует поддержки из федерального бюджета. При этом он подчеркнул, что, несмотря на текущие финансовые условия, проект метро в Кудрово остается в планах и будет реализован.

Сейчас регион совместно с Петербургом продолжает подготовку территории для будущего строительства.

Ранее мы сообщили о том, что оперативный штаб по транспорту заработал в Петербурге в связи с непогодой.

Фото: администрация Ленинградской области