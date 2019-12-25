Суеверия не помешали жителям Ленобласти заключать браки в пятницу 13-го

Более сотни пар выбрали для свадьбы необычную дату в Ленинградской области.

В Ленинградской области 106 пар выбрали пятницу 13-е для регистрации брака в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

В этом году на пятницу пришлось тринадцатое число трижды. В феврале и марте в такие дни отношения официально оформили более 80 пар.

Еще 26 свадеб состоялись в пятницу, 13 ноября. Все молодожены получили свидетельства о заключении брака.

В региональном управлении ЗАГС отметили, что дата свадьбы не имеет значения, если решение создать семью основано на любви, а не на календарных приметах.

Ране в Петербурге сорвалась свадьба из-за платья для Барби с AliExpress.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)