Фигурант дела о стрельбе по водителю Exeed пробудет под стражей до 12 декабря

Суд Петербурга арестовал мужчину по делу о стрельбе из каршеринга.

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Дмитрию З., обвиняемому в хулиганстве с применением оружия. Мужчину заключили под стражу до 12 декабря. Об этом 14 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, инцидент произошел 28 июля на улице Савушкина. Водитель каршерингового автомобиля выстрелил из предмета, похожего на оружие, в окно стоявшего рядом автомобиля Exeed, после чего скрылся. Водитель второй машины получил травмы головы.

Личность предполагаемого стрелка удалось установить. Дмитрия З. задержали 13 ноября и предъявили ему обвинение.

На заседании мужчина просил избрать ему домашний арест и выступал против заключения под стражу. Однако следствие настаивало на аресте, указывая на риск того, что обвиняемый может скрыться. Суд удовлетворил ходатайство.

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинение против строителя, присвоившего 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV