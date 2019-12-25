Прокуратура Петербурга утвердила обвинение против строителя, присвоившего 2,5 млн рублей

Мужчина признал вину и заявил, что на украденные деньги успел купить автомобиль MINI Cooper.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 30 октября.

Зимой 2024 года фигурант заключил договор строительного подряда на ремонт квартиры на Манчестерской улице. Потерпевшая заплатила ему более 2,5 млн рублей, и злоумышленник пропал, похитив средства. По словам женщины, он произвел впечатление профессионала и заверил, что в течение трех месяцев жилище преобразится.

Мужчина признал вину и заявил, что на украденные деньги успел купить автомобиль MINI Cooper. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: рецидивист отправлен в колонию за кражу двух велосипедов на Муринской дороге.

Фото: Piter.TV