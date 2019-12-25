Рецидивист отправлен в колонию за кражу двух велосипедов на Муринской дороге

Общую сумму ущерба оценили в 50 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В суде было установлено, что в июле фигурант похитил два велосипеда. Их оставили у жилых домов на Муринской дороге. Общую сумму ущерба оценили в 50 тыс. рублей. Одно транспортное средство подсудимый отдал знакомому, второе забрал себе.

Суд по совокупности приговоров назначил окончательное наказание в виде года и четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что домработница обокрала квартиру на Шпалерной улице на 6 млн рублей, похитив оттуда ювелирные украшения.

Фото: Piter.TV