  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивист отправлен в колонию за кражу двух велосипедов на Муринской дороге
Сегодня, 13:01
88
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист отправлен в колонию за кражу двух велосипедов на Муринской дороге

0 0

Общую сумму ущерба оценили в 50 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

В суде было установлено, что в июле фигурант похитил два велосипеда. Их оставили у жилых домов на Муринской дороге. Общую сумму ущерба оценили в 50 тыс. рублей. Одно транспортное средство подсудимый отдал знакомому, второе забрал себе. 

Суд по совокупности приговоров назначил окончательное наказание в виде года и четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что домработница обокрала квартиру на Шпалерной улице на 6 млн рублей, похитив оттуда ювелирные украшения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии