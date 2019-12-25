Домработница обокрала квартиру на Шпалерной улице на 6 млн рублей

По данному факту возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Полиция задержала подозреваемую в краже ювелирных украшений. Общая сумма материального ущерба составила порядка 6 млн рублей, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

К правоохранителям Центрального района 22 октября обратилась 59-летняя местная жительница, заявившая о том, что кто-то обокрал ее квартиру на Шпалерной улице в период с 8 сентября. По данному факту возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Накануне поймали 29-летнюю мигрантку, которая работала домработницей у потерпевшей. В ходе оперативных мероприятий изъяли два кольца из металла желтого цвета.

Ранее на Piter.TV: жителя Петербурга будут судить за кражу средств у умершего мужчины. В результате ущерб составил свыше 33 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба МВД России