Жителя Петербурга будут судить за кражу средств у умершего мужчины

В результате ущерб составил свыше 33 тыс. рублей.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего уроженца Архангельской области. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Следствие утверждает, что в ноябре прошлого года фигурант узнал о смерти мужчины, за которым присматривал его отец. В квартире в Шушарах злоумышленник взял мобильный телефон погибшего и перевел себе 16 тыс. рублей в счет погашения задолженностей по кредитам. Затем он более 80 раз расплатился в магазинах похищенной банковской картой.

В результате ущерб составил свыше 33 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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