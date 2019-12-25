Восьмиклассник обокрал квартиру на Морском проспекте на 1 млн рублей

Школьника опросили и отдали матери под обязательство о явке.

Полиция установила подростка, который причастен к краже на 1 млн рублей в Петроградском районе. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем 25 октября правоохранителям поступило сообщение о том, что из жилища на Морском проспекте похитили денежные средства в различной валюте, трое наручных часов, золотые цепочки и документы. Все это находилось в сейфе. С места происшествия изъяли молоток, монтировку и следы пальцев рук.

Тем же вечером на платформе станции метро "Проспект Большевиков" задержали 14-летнего восьмиклассника. Школьника опросили и отдали матери под обязательство о явке. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: рецидивист, похитивший велосипед в Петроградском районе, получил три года колонии.

Фото: Piter.TV