Рецидивист, похитивший велосипед в Петроградском районе, получил три года колонии

Транспортное средство было пристегнуто замком к лестнице в подъезде.

Прокуратура Петроградского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд установил, что в феврале фигурант заметил велосипед в подъезде дома на улице Мира, пристегнутый к лестнице замком. Он захотел похитить транспортное средство и перерезал кусачками трос, после чего сдал его в скупку.

По совокупности приговоров злоумышленнику назначено окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV