  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивист, похитивший велосипед в Петроградском районе, получил три года колонии
Сегодня, 15:23
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист, похитивший велосипед в Петроградском районе, получил три года колонии

0 0

Транспортное средство было пристегнуто замком к лестнице в подъезде.

Прокуратура Петроградского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

Суд установил, что в феврале фигурант заметил велосипед в подъезде дома на улице Мира, пристегнутый к лестнице замком. Он захотел похитить транспортное средство и перерезал кусачками трос, после чего сдал его в скупку. 

По совокупности приговоров злоумышленнику назначено окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: школьник похитил дорогостоящие часы из квартиры на улице Марата. Общий материальный ущерб составил более 4,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии