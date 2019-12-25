Школьник похитил дорогостоящие часы из квартиры на улице Марата

Общий материальный ущерб составил более 4,6 млн рублей.

Правоохранители Центрального района Петербурга задержали подростка, которого подозревают в квартирной краже. Следователи возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Как сообщили в МВД России, в полицию 19 октября поступила информация о том, что в период с 10 июня по 8 октября кто-то похитил четыре пары наручных часов премиальных фирм из жилища на улице Марата. Общий материальный ущерб составил более 4,6 млн рублей.

Накануне по подозрению в совершении этого преступления поймали 17-летнего школьника. Установлено, что молодой человек был вхож в семью и, воспользовавшись оказанным ему доверием, пошел на кражу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец пришел грабить магазин на проспекте Тореза с игрушечным пистолетом. В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти