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Школьник похитил дорогостоящие часы из квартиры на улице Марата
Сегодня, 11:38
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Школьник похитил дорогостоящие часы из квартиры на улице Марата

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Общий материальный ущерб составил более 4,6 млн рублей.

Правоохранители Центрального района Петербурга задержали подростка, которого подозревают в квартирной краже. Следователи возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

Как сообщили в МВД России, в полицию 19 октября поступила информация о том, что в период с 10 июня по 8 октября кто-то похитил четыре пары наручных часов премиальных фирм из жилища на улице Марата. Общий материальный ущерб составил более 4,6 млн рублей. 

Накануне по подозрению в совершении этого преступления поймали 17-летнего школьника. Установлено, что молодой человек был вхож в семью и, воспользовавшись оказанным ему доверием, пошел на кражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец пришел грабить магазин на проспекте Тореза с игрушечным пистолетом. В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, центральный район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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