Петербуржец пришел грабить магазин на проспекте Тореза с игрушечным пистолетом

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В Выборгском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на проспекте Тореза. Преступление было совершено накануне днем, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина пришел в торговую точку и похитил товар, после чего стал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет. Затем он скрылся. В тот же день по месту жительства поймали 39-летнего злоумышленника, его увезли в отдел для разбирательства.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ. А пистолет оказался игрушечным.

Ранее на Piter.TV: рецидивист разбил окна в квартирах на проспекте Косыгина, бросая камни. Мужчину судили за хулиганство, грабеж и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Видео: пресс-служба МВД России