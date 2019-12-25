В Ленобласти подвели предварительные итоги программы капремонта за 2026 год.

В Ленинградской области подвели предварительные итоги программы капитального ремонта многоквартирных домов за 2026 год. Работы завершили в 505 зданиях, всего выполнили 928 видов ремонта.

В домах обновили кровли и фасады, лифтовое оборудование, инженерные коммуникации и фундаменты. Наибольший объем работ пришелся на крыши — их отремонтировали в 177 многоквартирных домах.

Для повышения надежности плоских кровель Фонд капитального ремонта внедряет новые технологии с использованием отечественных материалов. В частности, применяются многослойная гидроизоляция и утепление керамзитом и пеноплексом. Такие решения должны снизить вероятность протечек и увеличить срок службы конструкций. Новую технологию уже используют в Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском и Кировском районах.

Председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев сообщил, что работы по обновлению фасадов ведутся более чем на 50 объектах. Также продолжается ремонт внутридомовых инженерных сетей.

Качество выполнения работ контролирует технический надзор, а подрядные организации предоставляют гарантии. До начала отопительного сезона в 71 доме успели заменить сети теплоснабжения.

Для проведения капремонта в 2027 году уже подготовили 389 проектов. Разработка документации для следующих объектов продолжается.

Фото: администрация Ленобласти