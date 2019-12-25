Ирина Волк рассказала о том, что вскоре фигурант расследования будет доставлен в Москву.

Индонезия депортировала гражданина РФ, обвиняемого в мошенничестве на сумму в 5,7 миллиона рублей на договорах на поставку строительной арматуры. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделилась официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Чиновница заметила, что фигурант расследования находился в сговоре со знакомой. Он разработал криминальный план по хищению денежных средств у одной из московских компаний. Фирма связана со сферой инженерных изысканий и проектирования.

Сегодня в аэропорту города Денпасара компетентные органы Республики Индонезия передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина нашей страны. Он находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Злоумышленники заключили с фирмой договор на поставку строительной арматуры, представившись сотрудниками коммерческой структуры. Они убедили заказчика перечислить деньги на расчетный счет подконтрольной им компании. Аферисты частично исполнили обязательства по договору поставки продукции, а оставшимися средствами распорядились по своему усмотрению. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ноябре 2026 года обвиняемого объявили в международный розыск.

Благодаря взаимодействию полиции по каналам Интерпола с зарубежными партнерами, а также при содействии представителя МВД России в Республике Индонезия и по совместительству в Малайзии и Республике Филиппины, оперативниками получены сведения о задержании разыскиваемого. Сейчас подозреваемый передан российской стороне. Он будет доставлен в Москву.

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Фото: МВД Медиа