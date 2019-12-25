Владельцев участков в Ленобласти обяжут вручную убирать борщевик.

В Ленинградской области планируют усилить контроль за борьбой с борщевиком Сосновского на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Поскольку использование гербицидов в таких зонах запрещено, собственники земель должны удалять растение вручную. За невыполнение требований им грозит изъятие участков через суд.

В мае 2026 года борщевик официально включили в региональный перечень опасных инвазивных видов. После этого землепользователи на ООПТ обязаны проводить мероприятия по очистке территорий от растения.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области разрабатывает план усиленного контроля за исполнением этих требований. Власти намерены следить за тем, насколько добросовестно собственники участков выполняют работы по уничтожению борщевика.

Эти вопросы обсудили на научно-практическом круглом столе, который прошел в университете ИТМО. Одной из особенностей борьбы с инвазивным растением на охраняемых природных территориях остается запрет на применение химических средств.

Ранее на Piter.TV: борщевик в Ленобласти обработали на площади более 7,5 тыс. гектаров.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Северо-Западу