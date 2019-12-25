В Ереване уверены, что Евросоюз отнесся к решению армянского руководство с пониманием.

Ереван не присоединился к "хартии", определяющей "ключевые принципы" безопасности европейского региона, подписанной недавно на саммите Европейского политического сообщества в ирландском городе Дублине. Соответствующее заявление армянский премьер-министр Никол Пашинян сделал, выступая на трибуне местного парламента в рамках правительственного часа. Иностранный чиновник пояснил законодателям, что такое решение принято властями из-за формулировок, связанных с блоком НАТО.

Мы не присоединись по одной причине, о чем я прозрачно сказал нашим партнерам, поскольку там в большом объеме были ссылки на НАТО. А я уже четко говорил о нашей позиции, что да, мы начали процесс по членству в Европейском союзе, но в нашей политике нет решения о присоединении к НАТО или наличии такой задачи. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава национального кабинета министров добавил, что по остальной части содержания хартии было достаточно много приемлемого для официального Еревана. Никол Пашинян добавил, что Армения не будет брать на вооружение политику по присоединению к военно-политическому Североатлантическому альянсу. При этом партнеры по Европейскому союзу с пониманием отнеслись к данной позиции.

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Фото: Piter.tv