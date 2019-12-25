Армения нашла новый рынок для своих фруктов на фоне ограничений России

Арарат Мирзоян рассказал об экспорте сельскохозяйственной продукции.

Армения расширяет экспорт на территорию Омана на фоне массовых российских ограничений. Соответствующее заявление журналистам сделал местный министр по иностранным делам Арарат Мирзоян. Местный дипломат пояснил, что в арабскую страну уже начали поступать первые партии премиальных фруктов. Таким образом Ереван нашел способ расширить географию своих поставок сельскохозяйственной продукции. В Оман уйдут абрикосы, черешня, персики, нектарины и клубника. Пока что партии являются пробными, а поэтому - небольшими по объему. Однако уже сейчас продукцию можно найти в крупнейших торговых сетях, таких как гипермаркеты Lulu и супермаркеты Suhol Al Fayha.

Армянские фрукты были представлены и продавались в сегменте высококачественной продукции. Думаю, это важный факт. <...> Мы можем с уверенностью сказать, что в ближайшее время объемы экспорта увеличатся. Планируется также экспорт ягод, других фруктов, яблок и винограда. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении (цитата по изданию Radar)

Инстранец добавил, что Оман нельзя назвать единственным новым направлением для экспорта. Сейчас Ереван ведет активную работу по открытию других перспективных рынков для своих компаний.

Фрукты и сыр подешевели в Петербурге на фоне роста цен на импортную технику.

Фото: pxhere.com