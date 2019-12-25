Фрукты и сыр подешевели в Петербурге на фоне роста цен на импортную технику

Новый урожай снизил цены на фрукты и овощи в Петербурге.

Годовая инфляция в Петербурге по итогам сентября составила 6,03 %, снизившись с 6,06 % в августе. Показатель в городе остался ниже общероссийского, где рост цен достиг 6,35 %. Об этом сообщил эксперт экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Айдар Имаев.

По данным Росстата, за месяц цены в Петербурге выросли на 0,36 % по сравнению с августом. При этом продукты питания в сентябре в среднем подешевели. Наиболее заметно снизилась стоимость фруктов и овощей благодаря поступлению нового урожая. Сыр дешевел второй месяц подряд на фоне увеличения объемов его производства в стране.

В то же время импортная электроника и бытовая техника, а также российские товары с зарубежными комплектующими подорожали. Одной из причин стало ослабление рубля в предыдущие месяцы.

В начале учебного года традиционно выросли цены на образовательные услуги. Также увеличилась стоимость популярных направлений зарубежного туризма из-за сезонного спроса. Санаторно-оздоровительные услуги, напротив, продолжили дешеветь: статистика за сентябрь учитывает бронирования на октябрь и ноябрь, когда интерес к такому отдыху снижается.

По словам Имаева, Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на возвращение годовой инфляции к целевому уровню 4 % по стране.

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Фото: Magnific (stocking)