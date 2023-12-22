  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти за 6 дней более 8 тысяч человек посетили передвижной музей "Поезд Победы"
Сегодня, 9:33
152
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти за 6 дней более 8 тысяч человек посетили передвижной музей "Поезд Победы"

0 0

"Поезд Победы" – это уникальная интерактивная выставка, которая состоит из 12 тематических зон.

Ленинградская область проводила передвижной музей "Поезд Победы" в путь. Поезд останавливался в Гатчине, Волосово, Кингисеппе и Луге.

Как рассказали в региональной администрации, за шесть дней музей "Поезд Победы" посетили 8183 человека. Более 70 волонтеров встречали ленинградцев на вокзалах, сопровождали, обеспечивали работу аудиогидов и создавали настроение сопричастности к великой истории.

"Поезд Победы" – это уникальная интерактивная выставка, которая состоит из 12 тематических зон, каждая из которых посвящена отдельным событиям Великой Отечественной войны. Данный проект предоставляет возможность почувствовать и понять, как жили люди в те времена, и узнать больше о героической борьбе и страданиях нашего народа во время войны.

Фото: Telegram/ Команда Капитана

Теги: поезд победы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии