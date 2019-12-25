Не дожил один день до 78-летия: в Петербурге умер Георгий Левинтон

Литературовед Георгий Левинтон скончался после продолжительной болезни в возрасте 77 лет.

В Петербурге умер литературовед и фольклорист Георгий Левинтон. Профессору Европейского университета было 77 лет. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе учебного заведения.

Левинтон скончался в ночь на 14 ноября, за день до своего 78-летия. По информации ТАСС, он умер дома после продолжительной болезни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Георгий Левинтон родился 15 ноября 1948 года в Ленинграде. В 1971 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, а в 1989-м защитил кандидатскую диссертацию.

В начале научной карьеры он работал в Институте этнографии Академии наук СССР, позднее преобразованном в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеру).

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Фото: Piter.tv