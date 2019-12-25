Петербурженка заплатила 2,9 млн рублей за победы в тендерах кондитерской фабрики

В Петербурге раскрыли схему с выплатами за победы в закупках кондитерской фабрики.

Петербургскую предпринимательницу обвинили в коммерческом подкупе при проведении тендеров на поставку упаковочной продукции для кондитерской фабрики в Воронеже. По версии следствия, за победу в аукционах она передала сотруднице предприятия вознаграждение на общую сумму около 2,9 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В 2018 году индивидуальный предприниматель заключила договоры подряда с организацией, специализирующейся на оптовой торговле бумагой и картоном. Затем она договорилась с сотрудницей кондитерской фабрики, отвечавшей за закупки, о выплатах за обеспечение победы этой компании в тендерах на поставку упаковки.

По данным следствия, с марта 2018 года по декабрь 2023 года фирма регулярно выигрывала соответствующие аукционы и заключала контракты с фабрикой.

С 19 марта 2018 года по 31 декабря 2021 года предпринимательница перечислила через посредника 1,9 млн рублей на банковскую карту сотрудницы. Еще 973,8 тыс. рублей поступили на карту ее родственника в период с 28 февраля 2022 года по 29 декабря 2023 года. По материалам дела, получатель не знал о предполагаемой преступной схеме.

В ноябре предпринимательницу задержали и предъявили ей обвинение в коммерческом подкупе. Красногвардейский районный суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинение против строителя, присвоившего 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV