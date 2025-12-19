Петербуржцам раздали 700 тыс. лент в память о блокаде Ленинграда

В городе прошла акция "Лента Ленинградской Победы" в честь годовщины освобождения города от фашистской осады.

В этой воскресенье, 18 января, прошла памятная акция "Лента Ленинградской Победы", приуроченная к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Жители и гости города могли получить памятную ленту сегодня с 12:00 до 13:00. Аналогичная акция повторится 27 января — в день полного освобождения города — с 18:00 до 19:00.

Фото: Piter.TV

Волонтеры раздавали памятные ленты у станции метро "Адмиралтейская", "Невский проспект" и "Гостиный двор". Символ акции напоминает о мужестве и стойкости ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Символ акции — оливково-зеленая лента с продольной бирюзовой полосой — напоминает о мужестве и стойкости ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Оливковый цвет символизирует Победу, а бирюзовый — жизнь и Неву, ставшую для города дорогой жизни.

Всего в этом году город подготовил 700 тысяч памятных лент, которые были переданы участникам акции в знак уважения к подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Многие горожане прикрепляли ленты к одежде, выражая тем самым личную благодарность героям тех лет.

Ранее Piter.TV сообщал, что цветы в 83-ю годовщину прорыва блокады возложили на площади Победы.

