На мостах над Невой зажгут "ленту памяти", а на Ростральных колоннах вспыхнут факелы

В годовщину прорыва блокады подсветка Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура окрасится в цвета ленты Ленинградской Победы.

В воскресенье, 18 января, в день 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в Петербурге пройдут масштабные световые акции. Как сообщили в городской администрации, пролёты и опоры Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы — оливковый и зелёный.

Световая "лента памяти" над Невой, как отметил губернатор Александр Беглов, станет напоминанием о подвиге жителей осаждённого города и воинов Ленинградского и Волховского фронтов, прорвавших блокадное кольцо 18 января 1943 года.

Оливковый олицетворяет торжество воинской доблести и славы, а ярко-зелёный — жизнь, пробившуюся сквозь боль, голод, холод и разрушения. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Подсветка на трёх мостах будет включена с 16:45 18 января до 09:30 19 января. Управлять ею будут дистанционно из диспетчерского центра "Ленсвет". В этот же день дважды зажгутся традиционные огненные факелы на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова: с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге 18 января "Лучи Победы" осветят Московский проспект и площадь Победы.

Фото: Смольный