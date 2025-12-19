В Петербурге 18 января "Лучи Победы" осветят Московский проспект и площадь Победы

В воскресенье, 18 января, в день 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в Петербурге состоится традиционная акция "Лучи Победы". Световые лучи, символизирующие стойкость осаждённого города, скрестятся над площадью Победы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Световая инсталляция будет работать с 16:45 18 января до 9:30 19 января в соответствии с графиком наружного освещения. Два мощных прожектора, установленные на крышах домов №207 и 224 по Московскому проспекту, направят свои лучи в небо, чтобы они пересеклись над Монументом героическим защитникам Ленинграда.

В блокадные дни скрещённые лучи прожекторов высвечивали в небе вражеские самолеты и помогали нашей артиллерии вести прицельный огонь по противнику. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербург

Как уточнили в Смольном, акция "Лучи Победы" проводится в ключевые для города памятные даты: День прорыва и День полного освобождения Ленинграда от блокады, День Победы и День окончания Ленинградской битвы. Монумент на площади Победы, который в прошлом году отметил 50-летие, является центральным местом притяжения для сотен тысяч горожан и гостей города, приходящих почтить память защитников города.

Ранее Piter.TV сообщал, что к 85-летию начала войны город готовит более 50 памятных мероприятий и выставок.

Фото: Смольный