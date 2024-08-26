В хостеле на Московском проспекте полиция проверила более 180 человек

Утром там прошёл масштабный рейд.

Ранним утром в Адмиралтейском районе Петербурга сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии провели проверку в хостеле, расположенном в доме № 8 по Московскому проспекту. Основной целью рейда стал контроль соблюдения миграционного законодательства в местах компактного проживания иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Постояльцы — преимущественно иностранные граждане — оперативно реагировали на требования сотрудников: собирали документы и выстраивались для проверки. Полицейские поэтапно сверяли документы, проверяли сведения по базам данных, устанавливали законность пребывания и цели нахождения в стране. Одновременно в помещениях работал кинолог со служебной собакой, который обследовал места общего пользования и жилые комнаты.

Всего в ходе мероприятия проверили более 180 человек, из которых порядка 150 — иностранные граждане. Для дополнительной проверки в отделы полиции доставили 25 человек. В отношении 11 из них выявлены нарушения миграционного законодательства — они привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Параллельно в районе проведения рейда сотрудники Госавтоинспекции осуществляли контроль транспортного потока: проверяли документы у водителей, а также соблюдение правил эксплуатации транспортных средств. В ходе мероприятий проверили около 50 автомобилей, выявлены нарушения Правил дорожного движения, по результатам составлен ряд административных материалов.

Ранее Piter.TV сообщал, что почти 300 автомобилей проверили в ходе масштабного рейда Красносельском районе.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области