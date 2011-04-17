Почти 300 автомобилей проверили в ходе масштабного рейда Красносельском районе

В результате рейда выявлено девять иностранцев, нарушивших режим проживания в стране.

Сотрудники дорожной полиции Санкт-Петербурга организовали специальную операцию в Красносельском районе, направленную на обеспечение правопорядка и выявление нарушений, инициированную Главным управлением МВД России по региону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки инспекторы ГИБДД осматривали транспортные средства, удостоверяя личность водителей и проверяя соблюдение ими правил дорожного движения и миграционного законодательства. Было обследовано около 300 автомобилей и более 330 человек, среди которых оказались 86 иностранных граждан.

В результате рейда выявлено девять иностранцев, нарушивших режим проживания в стране. Все мигранты переданы в территориальное подразделение полиции и привлечены к ответственности по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях РФ. Один гражданин числился в специальном списке контроля правоохранительных органов.

Патрульные группы совместно с кинологами провели осмотр транспорта и выявили 15 случаев нарушения административного законодательства, среди которых выявлены случаи вождения без соответствующих документов и несоблюдения норм транспортировки пассажиров. У одного из водителей конфискованы устаревшие регистрационные номера.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист ранил ножом охранника гипермаркета на Шереметьевской.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти