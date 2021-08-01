Рецидивист ранил ножом охранника гипермаркета на Шереметьевской

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("разбой").

Вечером 2 марта в правоохранительные органы Московского района поступил сигнал о нападении на работника охраны крупного торгового центра на Шереметьевской улице. Сотрудником охранной службы оказалось нанесено ножевое ранение. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на место инцидента сотрудники патрульной службы задержали подозреваемого — безработного мужчину 27 лет. Задержанный совершил кражу товара прямо в торговом зале супермаркета и попытался скрыться, минуя контрольно-кассовый пункт. Попытавшись покинуть помещение, преступник напал на 58-летнего охранника, ударив ножом в область лица.

Утром следующего дня, 3 марта, полиция получила телефонограмму из травмпункта, сообщающую о регистрации потерпевшего с поверхностной резаной раной лба. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("разбой"). Мужчина, ранее осужденный за подобное деяние, задержан согласно статье 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV