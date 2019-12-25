Полицейские задержали налетчиков на гипермаркеты, действовавших в Петербурге и Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 3 марта служба безопасности гипермаркета на Европейском проспекте в Кудрово сообщила полицейским, что 2 дня назад трое неизвестных украли товары на крупную сумму, спрятав их в багажник автомобиля ВАЗ-21099 и быстро покинув территорию. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В тот же вечер поступила вторая жалоба — администратор другого магазина на улице Коллонтай сообщил, что двое незнакомцев спокойно пронесли мимо датчиков антикражной системы различные вещи, угрожая персоналу оружием, и покинули магазин на той же модели автомобиля. Анализ записей видеокамер показал, что оба преступления совершены одними и теми же людьми, использовавшими один и тот же автомобиль.

Для розыска подозреваемых был немедленно задействован "план-Перехват". Через час машина была найдена и остановлена неподалеку от дома номер 73, корпус 2 на Софийской улице патрульным экипажем полиции Фрунзенского района. Водителем транспортного средства оказался молодой мужчина, а рядом сидели двое его друзей, ранее имевшие судимости. Все задержанные были доставлены в отделение полиции и привлечены к административной ответственности согласно статье 20.1 КоАП РФ.

Следствие устанавливает размер нанесенного ущерба. У налетчиков был изъят незарегистрированный травматический пистолет, официально не принадлежащий никому из задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист-домушник вынес имущество на 225 тыс. рублей из частного дома в Ленобласти.

Фото: Piter.TV