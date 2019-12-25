Рецидивист-домушник вынес имущество на 225 тыс. рублей из частного дома в Ленобласти

За его плечами 14 судимостей, преимущественно за совершение краж.

В понедельник, 2 марта, в поселке Мыза-Ивановка Ленинградской области, на Шоссейной улице, произошло проникновение в частное домовладение. Злоумышленник, используя отжим оконной рамы, попал внутрь и похитил материальные ценности общей стоимостью 225 000 рублей, после чего скрылся с места происшествия. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В тот же день, на Приневской улице в Невском районе, у дома №9, сотрудниками уголовного розыска были задержаны 47-летний безработный мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. За его плечами 14 судимостей, преимущественно за совершение краж. Подозреваемый задержан по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Задержание произведено в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление возможных других фактов его противоправной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный ревнивец ранил ножом бывшую жену в Красном Селе.

Фото: Piter.TV