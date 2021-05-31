В Петербурге хозяин квартиры задержал 15-летнего дропа за попытку своровать 2,6 млн рублей из сейфа

Несовершеннолетний действовал по указанию мошенников под угрозой привлечения к ответственности его и родителей.

В полицию Калининского района 23 мая в 00:35 поступил звонок от 50-летнего жителя проспекта Науки. Мужчина сообщил, что застал в своей квартире неизвестного, который вскрыл сейф, и удерживает его до приезда полицейских. Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого по горячим следам. Им оказался 15-летний подросток.

В ходе разбирательства несовершеннолетний рассказал, что действовал по указанию неизвестных. Ему приказали приехать по адресу, вскрыть сейф, похитить 2 597 200 рублей и передать деньги неизвестной женщине. После этого подросток вернулся в квартиру, чтобы попытаться открыть внутреннюю ячейку сейфа, но был задержан хозяином. Похищенные деньги пока не изъяты.

Подростка опросили и передали законным представителям. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция принимает меры к задержанию других участников преступной схемы.

