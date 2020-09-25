"Лучи Победы" озарят небо над Петербургом 9 мая

В честь 81-й годовщины Великой Победы над Монументом героическим защитникам Ленинграда вновь зажгутся символичные "Лучи Победы". Эта световая инсталляция стала неотъемлемой частью памятных мероприятий в городе.

Шесть мощных прожекторов, расположенных на крышах домов №207 и №224 по Московскому проспекту, направят свои лучи в ночное небо. В годы блокады Ленинграда такие прожекторы были жизненно необходимы — они служили "глазами" города, помогая отражать ночные налёты вражеской авиации. Сегодня их свет утратил стратегическое значение, но приобрёл глубокий символический смысл. Это дань памяти героизму жителей и защитников Ленинграда, прошедших через нечеловеческие испытания.

Акция традиционно приурочена к ключевым датам военной истории города: День прорыва блокады, День полного освобождения Ленинграда, День Победы и День завершения Ленинградской битвы. Организаторами выступают Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно с СПб ГБУ "Ленсвет".

Световая инсталляция будет включена в полночь 9 мая и продолжит освещать небо над площадью Победы до 4:00 10 мая, в соответствии с графиком работы наружного освещения.

Видео: Макс / Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (СПб ГБУ "Ленсвет")