Минпромторг: параллельный импорт продолжит действовать в 2027 году

Роман Чекушов рассказал о результатах использования механизма на 2026 год.

Механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2027 году. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дал статс-секретарь-заместитель главы российского министерства по промышленности и торговле Роман Чекушов. Чиновник из федерального правительства отметил, что объем параллельного импорта на территорию нашего государства по результатам первых четырех месяцев 2026 года составил 6,3 миллиарда долларов. Эксперт ответил на вопрос СМИ о том продолжит ли действовать система в России в следующем году. в Минпромторге объяснили, что объем параллельного импорта снижается из-за появления новых отечественных производств и переориентации импорта на товары из дружественных стран.

Мы механизм оставляем пока в силе, по крайней мере наше предложение такое. Роман Чекушов, замглавы Минпромторга Росссии

Профильное ведомство продолжит следить за тем, как меняется по стране востребованность товаров, которые поставляются в рамках закрепленного механизма. Он действует с марта 2022 года и разрешает ввоз товаров без согласия правообладателей. Реестр таких товаров постоянно обновляется властями.

Экономист объяснил, почему не стоит опасаться подорожания товаров из-за Ближнего Востока.

Фото: Telegram / ТАСС