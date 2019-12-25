Экономист объяснил, почему не стоит опасаться подорожания товаров из-за Ближнего Востока

По словам эксперта, Россия не является державой Персидского залива и не зависит от Ормузского пролива.

Экономист Алексей Зубец объяснил, почему не стоит опасаться подорожания товаров из-за Ближнего Востока. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, Россия не является державой Персидского залива и не зависит от Ормузского пролива. Зубец напомнил, что весь параллельный импорт идет либо через страны постсоветского пространства, либо через Китай. Он также подчеркнул, что в этих регионах нет морских коммуникаций.

Зубец отметил, что подорожание товаров могло бы произойти при девальвации рубля, но рост цен на нефть, газ и золото позволит избежать ее и в достаточной степени покрыть дефицит бюджета. Он напомнил, что огромное количество денег населения лежит в банках.

Ранее мы сообщали, что в Москве оцепили парковку из-за подозрительного предмета.

Фото: Piter.tv